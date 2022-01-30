Muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddet anlatıldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhtarlara ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi ile dolandırıcılık ve uyuşturucu olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara ve muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkez ilçede bulunan toplam 34 muhtara ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konuları anlatıldı. Ayrıca jandarma ekiplerince yapılan bilgilendirmede muhtarlara dolandırıcılık ve uyuşturucu olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda aktırıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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