Başkan Vidinlioğlu, “Dünya’nın çevresinde 7,5 tur attık”

Karla mücadele ile ilgili çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Memleketimize ve hemşehrilerimize hizmet aşkı bize Dünya’nın çevresini 7.5 defa tur atmış desek yanılmış olmayız sanırım" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kentte etkili olan yoğun kar yağışına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Vidinlioğlu, kar ile mücadelenin 360 saatini sosyal medya hesabı üzerinden özetledi.

Karla mücadelede 50 iş makinesi 150 personelin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını belirten Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesinin 2 bin 983 hektarlık hizmet alanı içerisinde toplam 300 bin kilometre küreme ve tuzlama çalışması yaptığını kaydetti. Başkan Vidinlioğlu, bu sürede 4 bin 200 ton tuzlama yapıldığını duyurdu.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Memleketimize ve hemşehrilerimize hizmet aşkı bize Dünya’nın çevresini 7.5 defa tur atmış desek yanılmış olmayız sanırım. Karla mücadele kapsamında ilk kar tanesinin düşmesinden bugüne kadar 300.000 km toplam mesafe kateden ekiplerimiz 360 saattir kesintisiz mücadele ediyor. Sevdamız da gücümüz de Kastamonumuz ve hemşehrilerimiz” denildi.

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