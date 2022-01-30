Kastamonu Belediyesi, çocukları sinemayla buuşturdu Başkan Vidinlioğlu: “Çocuklarımız mutlu ise biz mutluyuz”

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun yarıyıl tatilinde çocuklara ve gençlere yönelik karne hediyesi olarak ‘Aslan Hürkuş’ ve ‘İyi ki Varsın Eren’ filmleri hafta sonu ücretsiz olarak gösterildi.

Kastamonu Belediyesi, yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak çocuklara ve gençlere ‘Aslan Hürkuş’ ve ‘İyi ki Varsın Eren’ filmlerinin sinemada gösterimi ücretsiz izlettirildi.

Filmi izlemeye gelen çocukları ve ailelerini sinema salonunda ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sinema etkinliğine katılan çocuklara yönelik sürpriz hediyelerde verdi. Film izlemeye aileleriyle gelen çocukları Kastamonu Belediyesi’nin maskotları Osman ile Nazlı karşıladı. Sinema öncesi yüz boyama etkinliği düzenlendi. Sinema etkinliğini ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Vidinlioğlu, çocuklara boyama kitabı armağan etti, mısır ve meyve suyu ikramında bulundu.

Başkan Vidinlioğlu, “Çocuklarımız mutlu ise biz mutluyuz. Günün tüm yorgunluğunu çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk alıp götürdü. Bizlerin en kıymetlileri çocuklarımız. Onların mutluluğu her şeyin üzerinde” diye konuştu.

Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Vidinlioğlu, sinema öncesi salonlara yaptığı ziyarette ise, “Çocuklar karneler sene sonu da iyi gelirse bu etkinliğin aynısını yine yapalım ne dersiniz?” diye sordu. Salondan ‘Evet’ cevabını alan Vidinlioğlu, derslere çok çalışılacağı yönünde de çocuklardan söz aldı. Başkan Vidinlioğlu, sene sonunda daha farklı sürprizlerin de olacağını belirttiği konuşmasında “İki değerli eser gösterime girdi. Bu eserleri çocuklarımızın ve gençlerimizin izlemesi bizler için önemli. Bizim çocuklarımız istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu gerçekleştirilen sinema etkinliğinde ‘Aslan Hürkuş’ ve ‘İyi ki Varsın Eren’ filmlerini yaklaşık 2 bin çocuk izledi.

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