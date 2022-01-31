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Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü, ekipler hayvanlar için seferber oldu

İHA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar kütlesi sebebiyle çatısı öken ahırdaki 6 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvan ekipler tarafından kurtarıldı.

Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü, ekipler hayvanlar için seferber oldu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kar kütlesi sebebiyle çatısı öken ahırdaki 6 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvan ekipler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Dikmen Küme Evlerinde Hüseyin Özkan ve Kazım Özkan’a ait ahırın çatısı, kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çatının çökmesi neticesinde 6 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvan altında kaldı. Yaşanan olayın ardından Hüseyin ve Kazım Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgede faaliyet yürüten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çöken ahırın altında kalan 6 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, çöken ahırın enkazının kaldırılmasıyla çalışmalarda devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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