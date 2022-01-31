Kastamonu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Daday Kaymakamlığı ve ilgili bazı kurumların ortak çalışması ile doğaya bırakılan yemler sayesinde sokak ve yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatı buluyor.

Daday Kaymakamı Mehmet Sert, zorlu kış şartlarında arazideki yaban hayvanlarının beslenmesinde problemler oluşabildiğini ya da habitatlarını değiştirerek olumsuzluklarla karşı karşıya gelebildiklerinin belirterek, “Yaban hayvanlarımızın bu olumsuzluklardan etkilenmemesi aynı zamanda yaban hayatının devamı ve hayvanlarımızın bulundukları habitatlarda beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla doğaya yem bırakıyoruz. Yemleme çalışmalarında verdikleri destekten dolayı kurumlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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