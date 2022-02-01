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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya Kaymakamı Özen'den şehit ailesine ziyaret

İHA

Tosya Kaymakamı Özen'den şehit ailesine ziyaret

Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Şehit Hüseyin Koç’un annesi Emine Koç’u ziyaret etti.
Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Şehit Hüseyin Koç’un annesi Emine Koç’u ziyaret etti. Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Zekeriya Özmen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Recep Keçeci hazır bulundu.
Ziyaret ettiği şehit annesi Emine Koç ile yakından ilgilenen Kaymakam Özen, aileyle sohbet etti. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Özen, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Emine Koç da ilgi, alaka ve ziyaretinden ötürü Kaymakam Özen'e teşekkürlerini iletti.

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