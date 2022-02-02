Kastamonu’da 1 ayda 39 kişi trafik kazalarında yaralandı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Kastamonu’da 2022 yılının Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında 39 kişi yaralandı.

Kastamonu İl Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Trafik Kaza İstatistikleri Ocak 2022” raporundan derlenen bilgilere göre, Kastamonu’da 2022 yılının Ocak ayında meydana gelen 25 yaralamalı trafik kazasında 39 kişi yaralandı. Kazalarda herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı. ocak ayında 55 trafik kazası da maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında 2022 yılının Ocak ayında 21 bin 216 araç denetimi yapıldı. Denetimlerde 3 bin 566 araca cezai işlem uygulanırken 59 sürücünün ise sürücü belgesi geri alındı. Denetimlerde 143 araç trafikten men edildi, toplam 2 milyon 132 bin 498 TLY) cezai işlem uygulandı.

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