Kastamonu’da 74 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağış sonrasında 74 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Merkez’de 15, Ağlı’da 12, Araç’ta 15, Azdavay’da 13, Doğanyurt'ta 1 İhsangazi’de 3, İnebolu’da 1 ve Küre’de 14 olmak üzere toplamda 74 köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

Kastamonu İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için büyük mücadele verirken, toplamda da 3 bin 289 köy yolunda 31 bin 365 kilometre kar yağışından dolayı kapalı olan köy yolunun açıldığı öğrenildi.

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