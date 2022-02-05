İş yerlerine dadanan hırsızı sigarasının izmariti ele verdi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iş yerlerine dadanan hırsız, polis ekipleri tarafından içtiği sigaranın izmariti sayesinde bulunarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde polis ekipleri, 29 Aralık 2021 günü sahilde bulunan iş yerleri ile 3 Şubat’ta da sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde hırsızlık yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olayları ile ilgili başlatılan incelemelerde 20’den fazla iş yerinin güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Sistemi kamerası görüntüleri ve PTS kayıtları incelendi. Yapılan inceleme sonrasında şahsın içtiği sigara izmaritinden yola çıkan ekipler, şüphelinin eşkalini belirleyerek, cezaevinden pandemi sebebiyle izinli olarak çıkan E.S.’ye ulaştı. E.S.’yi takibe alan polis, kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise çalınan motor yağları ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda şüpheli suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.S., sevk edildiği Cide Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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