Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı

Van’da çığ düşmesi neticesinde şehit düşen Ufuk Deniz, Tosya’daki kabri başında dualarla anıldı.



Van’da görevi sırasında çığ düşmesi neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, vefatının 2’nci yıldönümünde Tosya Şehitliği'nde düzenlenen programla anıldı. Din görevlileri tarafından Şehit Ufuk Deniz ve tüm şehitler için Kur’anı Kerim okundu ve İlçe Müftü vekili Murat Başar tarafından dua edildi.



Anma sırasında konuşan şehit Ufuk Deniz’in annesi Behiye Odun, "Oğlum dün gece rüyama geldi ve anne ben şimdi yukarı sanayi sitesine gidiyorum orada mevlit okunacak bende arkadaşlarıma yardım edeceğim, dedi. İnşallah en kısa zamanda oğluma mevlit okutturmayı istiyorum. Bu hem oğlumun hem de benim isteğim’’ dedi.



Duanın ardından şehidin kabrini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, aile ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Özen, “Kahraman şehidimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, şefaatine bizlerin de nail olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şehidimizin şahsında tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum” diye konuştu.

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