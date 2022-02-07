100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor Kastamonu’nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor Kastamonu’nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak

İHA

100 yıllık tarih sanal kütüphaneye taşınıyor Kastamonu’nun tarihine tanıklık eden gazeteler, sanal kütüphanede saklanacak

Kastamonu’da, 1929 yılından itibaren arşivlenen yaklaşık 450 bin sayfa yerel gazete, yapılacak yazılımla sanal kütüphaneye taşınacak. Vatandaşlar, Kastamonu’daki yaklaşık 100 yıldır basılan gazeteleri sanal kütüphaneden okuyabilecek.
Kastamonu’da 1929 yılından itibaren İl Halk Kütüphanesi tarafından ciltlenen gazeteler, sanal ortamda saklanacak. 1929 yılından itibaren kütüphane koleksiyonunda yer alan bin 10 ciltten oluşan yaklaşık 450 bin sayfa yerel gazete, hayata geçirilecek proje ile dijital ortama aktarılacak. Kastamonu tarihine tanıklık eden gazeteler, proje kapsamında yapılacak yazılım sayesinde vatandaşların da hizmetine sunulacak. Vatandaşlar, bilgisayarları ve cep telefonları üzerinden 1929 yılından beri arşivlenen gazeteleri okuyabilecek. Gazetelerin 1 yıl içerisinde sanal ortama taşınarak projenin tamamlanması hedefleniyor.

“Yarınlara, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel kültürel miraslardan birisi olacak”
Proje kapsamında ilgili kurumlar ve sponsor firma arasında protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Elimizde bulunan bu yazılı basımlar çok büyük bir zenginlik. Bunun farkındayız. Geçen sene cemiyet başkanımız bunu bizimle paylaşmıştı. Biz süreci başlatmıştık. Ama gördük ki bunu devam ettirmemiz mümkün değil. Manuel olarak kendi ekibimiz tarama yapıyordu. Baktık ki biz bunu 10 yıla bitiremeyiz. Bu konuyu ilimizdeki birçok sorumluluk projesinde her zaman ön planda yer alan Kastamonu Entegre firmamız sıcak baktı. Daha sonra bununla alakalı detayların belli olmasının ardından firma olarak bunun dijital ortama aktarılmasının maddi yüklenmesini kabul ettiler. Çok büyük zenginlik kattılar. Bunun bir sonraki aşamasında herkes cep telefonundan bile bu sanal kütüphaneye, dijital ortama ulaşabilecek. Yarınlara, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel kültürel miraslardan birisi olacak” dedi.
Daha sonra konuşan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da gazetelerin sanal ortama taşınması ile yangın, afet ve benzeri durumlardan korunmuş olacağını ve gelecek nesillere aktarabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından protokol için imzalar atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu Valisi, korona virüs vak’a rakamlarını bu sözlerle açıkladı: “Kastamonu hiç görmediği rakamları görmeye başladı”
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi, korona virüs vak’a rakamlarını bu ...
Tosya’da marangoz atölyesi alev alev yandı
YEREL HABERLER Tosya’da marangoz atölyesi alev alev yandı
Tosya'da kapı fabrikasında yangın: 150 ahşap kapı yandı
YEREL HABERLER Tosya'da kapı fabrikasında yangın: 150 ahşap kapı ...
Tosya'da kapı fabrikasında yangın: 150 ahşap kapı yandı
YEREL HABERLER Tosya'da kapı fabrikasında yangın: 150 ahşap kapı ...
Özel bireyler ve görme engellilerde Ilgaz Dağını gezdi
YEREL HABERLER Özel bireyler ve görme engellilerde Ilgaz Dağını ...
Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi Son düdük ile birlikte yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine ...
Kastamonu’da eriyen kar heyelana sebep oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da eriyen kar heyelana sebep oldu
Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para cezası
YEREL HABERLER Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para ...
Bu tespihin Türkiye’de eşi benzeri yok, 9 usta 7 ay çalışarak yaptı 9 seçkin tespih ustası gecesini gündüzüne katarak 7 ay çalışarak yaptı 90 santimetrelik özel yapım tespih hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Bu tespihin Türkiye’de eşi benzeri yok, 9 usta 7 ay ...
Jandarmadan kanser hastalarına moral ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmadan kanser hastalarına moral ziyareti
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı
YEREL HABERLER Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz ...
İş yerlerine dadanan hırsızı sigarasının izmariti ele verdi
YEREL HABERLER İş yerlerine dadanan hırsızı sigarasının izmariti ele ...
Otomobilin çarptığı köpek için seferber oldular
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı köpek için seferber oldular

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.