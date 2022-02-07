Tır tekerleği ile kayak keyfi

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Kastamonu’da kar yağışını eğlenceye dönüştüren gençler, traktörün arkasına bağladıkları tır tekerlekleriyle kaydı.

Kastamonu il merkezinde kalınlığı 60 santimetreye yaklaşan kar, olumsuzlukların yanı sıra gülümseten görüntüler de ortaya çıkarttı. Kastamonu merkeze bağlı Camiliköy’de yaşayan gençler, traktör arkasına tır tekerleğini bağlayıp kayak keyfi yaptı. O anlar ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa zamanda büyük beğeni aldı.

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