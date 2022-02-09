Şehr-i Dilara Müzik Topluluğu, söylediği şarkılarla kulakların pasını sildi

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen gecede sahne alan "Şehri Dilara Müzik Topluluğu" Türk Sanat Müziği eserleriyle davetlilerin kulaklarının pasını sildi.

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Şehri Dilara Müzik Topluluğu sahne aldı. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da vatandaşlarla birlikte birbirinden güzel Türk Sanat Müziğinin seslendirildiği konseri izledi. İzleyicilerin adeta kulaklarının pasını silen Şehri Dilara Müzik Topluluğu’na teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, konserde sahne alan topluluğun her birine çiçek takdim etti.

Konserin ardından Başkan Vidinlioğlu, etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini söyledi.

Şehri Dilara konserinin sonunda Başkan Vidinlioğlu topluluktan 10. Yıl Marşı’nı söylemelerini istedi. Marşı tüm salon ayakta ve büyük bir coşkuyla söyledi. 10. Yıl Marşı’nın okunmasının ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Samsun’da Milli Mücadele’nin simge eserlerinden olan Onur Anıtı’na yapılan saldırıyı kınadı.

Konser sonundaki konuşmasında en kısa sürede böyle bir etkinlik daha düzenleneceğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Şehri Dilara topluluğuna çok teşekkür ediyorum. Son olarak hep bir ağızdan 10’ncu Yıl Marşımızın söylenmesi de çok güzel oldu. Yedi düvelin büyük Gazi’yi, Cumhuriyeti kuran iradeyi hazmedememesini anlayabiliyorum da içimizden gafillerin çıkmasını anlayamıyorum. Aslında bu gafillere söylenecek çok söz var ancak bu gecenin güzelliğine yakışmaz. Yapılan saldırıyı kınıyorum. Allah onları ıslah etsin ya da bu hainlerin hepsini perişan eylesin.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına ramak kala halen O’nun aydınlattığı yolda yürüyoruz. Muassır medeniyet seviyesine O’nun rehberliğinde O’nun öncülüğünde O’nun fikirleriyle inşallah ulaşacağız. Görüyorum ki gençlerimiz Atalarının izinden yürümeye devam ediyor. Cumhuriyetimiz var olsun. Varlığımız birliğimiz daim olsun” dedi.

Tatili doyasıya yaşayan çocuklar ve aileleri de, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’na teşekkür etti.

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