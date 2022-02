KOSGEB, afet bölgesinde yer alan 519 işletmeye 49 milyon lira ödeme yaptı KOSGEB, istihdam edilecek her bir personel için 100 bin lira faizsiz kredi verecek

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da bulunan 519 işletmeye 49 milyon lira Acil Yardım Destek Kredisi sağladıklarını belirterek, yeni yıldan geçerli olmakla birlikte istihdam edilecek her bir personel içinde 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 100 bin lira kredi desteği sağlayacaklarını açıkladı.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, yeni yılda istihdama yönelik yapılacak desteklerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Kastamonu Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda kurumun çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol, “2021 yılında KOSGEB’in tüm destek programlarında ve herkesin malum olduğu Bozkurt ilçesinde yaşanan ve Abana ilçesinde de çokça hissedilen sel afetiyle ilgili sadece bu bölgede uygulanan Acil Yardım Destek Kredisi kapsamında destek çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar neticesinde ilimizde toplam 519 işletmeye destek sağlamış olduk. 519 işletmeye yaklaşık 49 milyon lira civarında geri ödemeli ve geri ödemesiz toplam 49 milyon lira civarında kaynak aktarıldı. Desteklerimizden tabii ki hali hazırda olun işletmeler, KOBİ’ler ve girişimciler, yeni iş fikirleri olan ve iş kurmak isteyenler yararlanabiliyor. Bu manada ilimizde yeni kurulan 2021 yılı içerisinde 61 yeni girişimciyi de desteklemiş olduk. Bu sel afetinden de toplamda işletme noktasında 550 işletmenin hasar gördüğü tespit komisyonları tarafından bizlere bildirildi. Bu 550 işletmenin şu ana kadar 130 tanesi KOSGEB’den kredi noktasında talepte bulundu ve bunlar hemen hemen işletmelerin hepsi faydalandırılmış oldu. Yaklaşık 40 milyon lira kadarda buraya aktarım yaptık, hala da devam ediyor, Mart sonuna kadar da afetten zarar görenler Acil Yardım Destek Kredisinden faydalanabilirler” dedi.



İstihdam edilecek her bir personel için işletmeye faizsiz 100 bin lira kredi verilecek

2022 yılı itibariyle yeni yılda istihdam edilecek her bir personel için işletmeye 100 bin lira 2 yıl faizsiz geri ödemesiz şekilde kredi desteği sağlanacağını belirten Erol, “Bunların dışında desteklediğimiz ArGe projelerimiz bulunuyor. Dijitalleşme noktasında dijitalleşmeye geçiş yapıp o noktada üretim hatlarını yenileyen işletmelerimiz var. Bu işletmelerin desteklendiği süreçler var. Pandemi sürecine rağmen Kastamonu’da destekler ve talepler noktasında iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. 2022 yılında da bu artarak inşallah devam edecek. Bu yılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın Ocak ayı içerisinde duyurduğu Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı çağrısına çıkıldı. Mikro ve küçük ölçekli yani 9 kişiye kadar personel çalıştıran 3 milyon liraya kadar satışı olan işletmelere mikro ölçekli diyoruz, 49 kişiye kadar personel çalıştırıp 25 milyon liraya kadar net satışı olan işletmelere de küçük ölçekli işletme diyoruz. Bu kapsam dahilinde olan hizmet sektörünün tamamını içerisine alacağımız istihdam odaklı destekleme programı açıklandı. Burada yeni alınacak her bir personel için erkek personele 100 bin lira, bayan personele de 110 bin lira 2 yıl ödemesiz, faizsiz kredi desteği sağlayabiliyoruz. Mikro ölçekli işletmelerde aynı anda 2 kişi, küçük ölçekli işletmelerde aynı anda 5 kişi istihdam edilebilecek. Küçük ölçekli bir işletmemiz 5 tane bayan personel aldığını düşünürsek 550 bin liralık bir kaynak sağlanabilecek. Ekonominin ve paranın maliyetinin yüksek olduğu böyle bir zamanda faizsiz, 2 yıl ödemesiz ondan sonra 2 yıl sonra geri ödenecek herhangi bir bankacılık işlemine tabi olmadan böyle bir paranın kaynağı ilimizde maksimum sayıda insan ve işletme tarafından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada bütün paydaşlarımızla birlikte ilimizdeki ilçe merkezlerindeki yerel yönetimlerle ve odalarla sürekli irtibat halindeyiz. Maksimim faydayı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.



31 Mart’a kadar işletmeler başvuruda bulunabilecek

İşletmelerin 31 Mart’a kadar istihdam edecekleri bütün personellerin bu destek kredisinden faydalanabileceklerini söyleyen Erol, “Destek kapsamına giren personeller meslek lisesi mezunu, iki yıllık ya da dört yıllık üniversite mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca son üç yılda da en fazla 4A kapsamında 6 ay istihdam edilmiş 40 yaşını aşmamış genç arkadaşlarımız olacak. Bu manada üniversiteyi ya da liseyi yeni bitirmiş tecrübe noktasında da belki işletmeler tarafından yeterli görülmeyen arkadaşlarımızın işletmeye bir yük getirmeden maliyet oluşturmadan hatta bu destekle mali anlamda da rahatlama sağlayacak şekilde tecrübe kazanmalarını, istihdama katılmalarını ve ilimizin ekonomisini ve ülkemizin ekonomisini katkı vermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Erol, şöyle konuştu: “Bu destek kapsamında her bir personel için 100 bin lira verildiğini hesap edersek 600 personel istihdam ettiğimizi düşündüğümüzde Kastamonu’da 60 milyon liraya kadar bir kaynağın çok kısa bir sürede ilimize gelmesi anlamına gelir ki bu tabi ki benim burada afaki söylediğimiz 600 personel rakamıdır. Belki de bundan daha yüksek olma ihtimali var. Yeter ki ilimizdeki potansiyeli açığa çıkartalım, insanları bu noktada taleplerini açığa çıkartabilelim. Ekonominin sıkıştığı bu noktada ilimize böyle bir kaynağın gelmesi de çok rahatlatıcı olur diye düşünüyorum”

