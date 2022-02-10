Çöken yolda batan tomruk yüklü kamyon devrilmekten son anda kurtuldu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çöken yolda batan kamyon devrilme tehlikesi yaşadı. Kamyon, tomruklar boşaltılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kırsal alanda tomruk taşıyan kamyon, yol güzergahında bulunan tarla yolunun çökmesi neticesinde batarak devrilme tehlikesi yaşadı. Kamyonun devrilmesini önlemek için üzerindeki tomruklar boşaltıldı. Kamyon kurtarıcı yardımı ile battığı yerden çıkartıldı.

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