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Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı Yangın çıkan evin penceresinden sarktı, gençler tarafından kurtarıldı.

İHA

Alevlerden kurtulmaya çalışan genç kız üçüncü kattan atladı Yangın çıkan evin penceresinden sarktı, gençler tarafından kurtarıldı.

Kastamonu’da 3 katlı bir binada sobadaki kıvılcımların sıçraması neticesinde yangın çıktı. Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atlayan geç kız yaralandı.
Olay, Kastamonu Honsalar Mahallesi Yakamercanı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 3’ncü katındaki evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını fark eden devriye halindeki bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atladı
Yangın sırasında evde bulunan Afganistan uyruklu Farnoş Yakubi isimli genç kız, alevlerden kurtulmak için camı kırarak yardım isterken, kardeşi Suhrap Yakubi pencereden atladı. 3'üncü kattan atlayan Suhrap Yakubi, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan geç kız, hastaneye kaldırıldı. Alevler arasında mahsur kalan ve yardım isteyen Farnoş Yakubi’nin yardımına ise o sırada spor salonunda antrenman yapan gençler yetişti.

Pencereden sarkan genç kızı tırmanarak kurtardı
Jalaleddün Sorkhabi adlı Afgan uyruklu genç, parmaklıklara tırmanarak pencereden sarkan Farnoş Yakubi’yi arkadaşlarının da yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Pencereden sarkan kızı tırmanarak kurtardığını söyleyen Jalaleddün Sorkhabi, “Camdan sarkan birisini gördük. Korkudan pencerenin camını kırmış yardım istiyordu. Ben dışarıdan doğru cama tırmandım. Camdan sarkan kıza yardımcı oldum, elimle tutup inmesini sağladım. Camdan inerken düştü ama Allah’tan bir şey olmadı. Sonra ambulans geldi ve tedavi olmak üzere hastaneye gitti” dedi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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