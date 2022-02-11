Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Küre ilçesinde maden ocağında çalışan işçi, mikserin altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Küre ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Adil Dinlen, yeraltı tünelinde çalıştığı sırada mikserin altında kaldı. Arkadaşları tarafından fark edilen kazada Adil Dinler, hayatını kaybetti. Dinler’in cenazesi, Küre Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.