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Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İHA

Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Küre ilçesinde maden ocağında çalışan işçi, mikserin altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Küre ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Adil Dinlen, yeraltı tünelinde çalıştığı sırada mikserin altında kaldı. Arkadaşları tarafından fark edilen kazada Adil Dinler, hayatını kaybetti. Dinler’in cenazesi, Küre Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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