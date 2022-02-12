Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden inşa ediliyor Zorlu kış şartlarına rağmen Bozkurt’ta yaralar sarılmaya devam ediyor Bozkurt’taki hız kesmeyen çalışmalar havadan görüntülendi Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı: “Karadeniz’in en güzel ilçesini inşa ediyoruz”

Sel felaketinde onlarca binanın yıkıldığı, 65 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, zorlu kış şartlarına rağmen yaraların sarılması için çalışmalar durmadan devam ediyor. Bozkurt’un yeniden inşa edilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Karadeniz’in en güzel ilçesini inşa ediyoruz. Gerçekten devletimizin burada milyarlarca liralık yatırımı var” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.