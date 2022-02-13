Kastamonu’da altında ahır bulunan ahşap ev yandı, 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde altında ahır bulunan ahşap ev yandı. Yangında, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.



Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Saltuklu köyünde ikamet eden Ayşe Avcı’ya ait altında ahır bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Araç itfaiye ekipleri ile Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ev ve evin altında bulunan ahır kullanılamaz hale gelirken ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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