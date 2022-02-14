Hanönü'de 'hasta ve yaşlı bakım' kursiyerleri sertifikalarını aldı

Hanönü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'hasta ve yaşlı bakım kursu'na katılan 23 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 'hasta ve yaşlı bakım kursu'na katılan kursiyerler eğitimlerini tamamladı. 23 kursiyere eğitimlerinin tamamlanmasının ardından sertifika verildi. Kursla ilgili konuşan Hanönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Emin Arslan, sağlık biriminin temel taşlarından birini oluşturan hasta ve yaşlı bakım elemanlarına ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti.

Bu eğitimle bakıma muhtaç kişilerin profesyonel yardım almasının hedeflediğini ifade eden Arslan, "Hasta ve yaşlı bakım kursumuz tamamlandı. Kursa katılan ve başarılı olan 23 kursiyerimiz belge almaya hak kazanmıştır. Kursiyerlerimize hayırlı uğurlu olsun. Kursu veren usta öğretici Salih Kaya'ya teşekkür ederiz" dedi.

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