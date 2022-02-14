Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

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Kastamonu’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan V.L. ve 6 yıl 3 ay hapsi cezası ile aranan H.S.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda V.L. ve H.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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