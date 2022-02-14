Kastamonu Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Kastamonu Belediyesi, yarıyıl tatili ile hız verdiği kültür, sanat, eğlence ve sosyal projelerine bu hafta sonu da ‘Pazar Şenliği’yle devam etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatı ile kültür, sanat, eğlence ve sosyal projelerine hız veren Kastamonu Belediyesi, yarıyıl tatilinde başlattığı projelerini Pazar günleri de sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi, bir alışveriş merkezinde tertip ettiği ‘Pazar Şenliği’ ile sürdürdü. Her fırsatta çocuklara yapılan yatırımın geleceğe atılan en özel imza olduğunun altını çizen Başkan Vidinlioğlu, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Yarıyıl tatilinde başlayan etkinlikler hafta sonlarında da hız kesmeden devam ediyor. Kastamonu Belediyesi hafta sonu düzenlenen ‘Pazar Şenliği’ hem çocukların hem de ailelerinin keyifli saatler geçirmesini sağladı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar hem kendileri boyama yaptılar hem de yüzlerini boyatarak eğlenceli anlar yaşadılar. Birçok sürpriz hediyenin de Kastamonu Belediyesi tarafından çocuklara verilmesi çocukların yüzlerindeki mutluluğu ikiye katladı.

Bir alışveriş merkezinde 13.0017.00 saatleri arasında düzenlenen etkinliği Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt da ziyaret ederek çocuklar ve aileleri ile sohbet etti. Yurt, “Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan bir tanesi hatta en önemlisi çocuklarımız, gençlerimiz. Yani geleceğimiz. Onlara yapılan yatırımın geleceğe en büyük yatırım olduğu ilkesini başkanımızın öncülüğünde bizler çalışmalarımızda en ön planda tutuyoruz. Yarıyıl tatilinde Ilgaz gezisi, konser, tiyatro, sinema gösterimi gibi etkinlikler yaptık. Bu türden faaliyetlerimize devam ediyoruz. İnşallah çok daha güzel etkinlikler hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de tüm hemşehrilerimiz için devam edecek” dedi.

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