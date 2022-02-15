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Kastamonu’da heyelanlar devam ediyor Selin vurduğu Kastamonu’da toprak kaymaları durdurulamıyor

İHA

Kastamonu’da heyelanlar devam ediyor Selin vurduğu Kastamonu’da toprak kaymaları durdurulamıyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde karın erimesi ile birlikte heyelanlar devam ediyor. Heyelanlar sebebiyle birçok bölgede toprak kaymaları yaşanıyor.
Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde sahil kesiminde meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Çatalzeytin ilçesi, geçtiğimiz günlerde yine bölgede etkili olan kar yağışının etkisi altında kaldı. Yer yer bölgede 2 metreyi bulan kar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Karın erimesiyle birlikte heyelanlar yaşanıyor. Çatalzeytin ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi’nde heyelan sebebiyle mahalleye ait mezarlar yerinden söküldü, evlerin temelinde kaymalar oldu, duvarlarında da çatlarlar oluştu. Heyelan sebebiyle tarlalarda derin çatlarlar oluşurken, 10 tane evde tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ayrıca Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreissökü, Yemişli ve Epçeler köylerinden de heyelanlar meydana geldi. Son olarak Çatalzeytin’in Paşalı köyünde de tarlada yumuşayan toprak 1,5 metre civarında koparak kaydı. Heyelanlar yerleşim yerlerini de tedirgin ederken, bazı bölgelerde yollarda ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, heyelan sebebiyle kapanan yollarını da açık tutabilmek için ellerinde kazma kürekle çalışma yapıyor.

Eriyen kar suları sebebiyle bölgede heyelanlar devam ediyor
Bölgede yaşanan heyelanlar sebebiyle evini kontrol etmek için Çatalzeytin’in Paşalı köyüne gelen Mehmet Ünlü, tarlasındaki toprağın yaklaşık 1.5 metre kadar koptuğunu ve evleri de tehdit ettiğini söyledi.
Aşırı yağmurlara kadar burada hiçbir zaman heyelan olmadığını söyleyen Mehmet Ünlü, “Aşırı yağmurlardan sonra yukarıda bir göl bulunuyor. Gölden gelen su kendisine kaynak sanırım bulmuş. Toprağı yumuşattı. 3 ay önce Ankara’ya dönerken burada 10 santimlik bir derinlik vardı. Ama gelip gördüğümde 1,5 metre kütle halinde toprak kaymış. Tarlamda kivilerim vardı, ceviz ağaçlarım vardı. Hepsi yer değiştirmiş. İnşallah sular çekilene kadar toprak bu şekilde durur ondan sonra çaresine bakacağız. Eve kadar gelir mi heyelan onu bilemiyorum. Burasının zemini esasında taş, 10 metreden sonrası taş gözüküyor ama burada bir kopma olmuş, toprak ayrılmış. Aşırı tekrar yağmur olur ya da kar yağarsa aşağıya doğru kütle kaymaya devam eder mi onu bilemiyoruz. İnşallah böyle kalır diye ümit ediyoruz” dedi.

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