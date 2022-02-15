Yolda bulduğu yavru baykuşu elleriyle besledi

Kastamonu’nun Daday bir vatandaş, yolda bulduğu yavru baykuşu, elleriyle besleyerek yetkililere teslim etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan öğretmen Serhat Karaahmetoğlu, yolda bir yavru baykuş gördü. Uçamadığını ve korumasız bir şekilde olan baykuşu görev yaptığı okula getiren Serhat Karaahmetoğlu, elleriyle besledi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne ulaşan Serhat Karaahmetoğlu, yavru baykuşu görevlilere teslim etti.

Baykuşu yetkililere teslim ederken açıklamada bulunan Serhat Karaahmetoğlu, “Yavru baykuş belli ki yuvasından düşmüştü ve uçamıyordu. Biz de sahiplendik, besledik, şimdide Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim ediyoruz. Eğer insanların karşısına bir iyilik yapma fırsatı çıktıysa bunu yapan en uygun kişi kendisidir” dedi.

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