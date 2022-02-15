Pınarbaşı’nda 'kooperatifleşme' kursu açıldı

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Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde kooperatifleşme üzerine kurs düzenlenen kursa 17 kişi katıldı.

Pınarbaşı Halk Eğitim Merkezi tarafından kooperatifleşme üzerine kurs düzenlendi. Pınarbaşı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kursa 17 kişi katıldı. İlçede kooperatifleşmeyi geliştirme üzerine gerçekleştirilen kursu Metin Karakaş verdi. Karakaş, düzenlenen kursta ilçede kooperatifleşmeyi geliştirmek istediklerini bu kapsamda kurs düzenlediklerini söyledi.

Kursa 17 kişinin katılım gösterdiğini söyleyen Karakaş, kooperatif bilincinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen kursların ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.

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