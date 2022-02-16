Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Hentbol Süper Ligi’nde karşılaşacağı Yalıkavak Spor Kulübü hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavak Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacak olan Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk edeceği Yalıkavak Spor Kulübü hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu Merkez Spor Salonunda saat 17.00’da karşı karşıya gelecek olan Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavak Spor Kulübü’nün birer yenilgisi bulunuyor. Sezonun bitmesine 10 maç kalmasına rağmen galip gelecek takımın büyük avantaj sağlayacak karşılaşmaya iddialı hazırlanan Kastamonu Belediyespor, seyircinin de desteğiyle DELO Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından hafif idmanlarla Yalıkavak Spor Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşmayı beklemeye geçti.



“Kazandığımızda taktirde yüzde 70 şampiyonluğa yaklaşmış olacağız”

Kastamonu Belediyespor Kulübü Antrenörü Hakan Günal, "Sezonun Süper Ligi açısından en önemli maçlarından bir tanesine çıkacağız. Garanti olan herhangi bir şey yok ama Yalıkavak’ı yendiğimiz takdirde yüzde 70 oranında şampiyon olacağımız bir karşılaşma. Ben bunu sporcu arkadaşlarıma da söyledim. Yendiğimiz taktirde yüzde 70 oranında şampiyonluğa yaklaşmış olacağız. Fakat bu maçtan sonra 11 maçımız daha olacak Süper Lig’de oynayacağımız. Önemli bir maç, rakibimiz de önemli. Hem bizim takımımızın hem de Yalıkavak’ın birer mağlubiyeti bulunuyor. Kazananın çok büyük avantaj sağlayacağı bir maç olacak. Pazar günü oynadığımız yüksek tempodaki maçtan sonra dün jenerasyon çalışması yaptık bugün de daha çok taktik ağırlıklı çalışma yaptık. Biraz çocuklarımızı bu maça motive ettik, kendileri zaten profesyonel bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz hiçbir maçta. Hem de rakibimizin yapacakları hem de bizlerin yapacakları açısından bir çalışma gerçekleştirdik ve şu anda idmanımızı bitirdik, maç saatini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.