Fatih Sultan Mehmet Han’ın kayınbiraderi Candaroğlu İsmail Bey’in adına Kastamonu’da yaptırılan 550 yıllık tarihi hamam restore edilecek.

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın kayınbiraderi Candaroğlu İsmail Bey’in adına yaptırılan 550 yıllık tarihi hamam, Devrekani Belediyesi’nin girişimleriyle restore edilecek.

Restorasyon proje çalışmaları tamamlanıp yatırım programına alınan tarihi İsmail Bey Hamamının bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanılacağı öğrenildi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Belediyesi olarak tarihi İsmailbey Hamamının restorasyonu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirterek, “Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçemize gelerek tarihi hamamda incelemelerde bulundu. Bu incelemelerin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünün onayıyla programa alınan Candaroğulları İsmail Bey’in yaptırdığı tarihi İsmailbey Hamamı önümüzdeki günlerde onarılacak. Hamam, yanındaki İsmail Bey Camii ile birlikte Devrekani ilçesinin tarihi kent dokusunu yansıtması bakımından önemli bir konuma sahip. Ayrıca yapı lokasyon olarak da kıymetli bir mevkide yer alıyor. Hamamın özgün işlevinde hazırlanan restorasyon projeleri 2009 yılında koruma kurulunca onaylanmıştı. Bu kapsamda yapıya bölgenin ihtiyacı olan yöresel ürünlerin teşhir ve satışının yapılacağı bir mekan haline getirecek tadilat projeleri de başlatıldı” dedi.

Tarihi hamamın restorasyonu için başlatılan çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Altıkulaç, “Tarihi İsmail Bey Hamamı proje çalışması bitti. Bu yıl itibariyle yatırım programına alınmıştır. Restorasyon çalışmalarına 2022 yılı içerisinde başlanacaktır. İlçemiz halkına hayırlı olsun, emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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