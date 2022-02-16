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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu

İHA

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı bir köyde yangın çıktı. 10 dan fazla eve sıçrayan eve sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Olay, Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın 10 dan fazla sayıda eve sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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