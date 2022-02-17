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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Beyaz altın" toprakla buluştu

İHA

"Beyaz altın" toprakla buluştu

Avrupa Birliği tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağının ekim sezonuna başlandı. Üreticiler, bölge halkı tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsakları toprakla buluşturdu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının 2022 yılı mahsulü için ekim sezonu başladı. İlçedeki üreticilerin kadınların dikiminden, çapasına ve hasadına kadar emek harcadığı sarımsağın ekim sezonu başladı. Avrupa Birliği tarafından tescillenen sarımsağın hasadının Mart ayında tamamlanması ve Temmuz ayında ise hasadının yapılması bekleniyor.

"Geçtiniz yıl hiç bir sarımsak üreticisinin yüzü gülmedi"
Taşköprü'ye bağlı Aşağı Çayırcık köyü çiftçilerinden Hüseyin Yılmaz, sarımsak dikiminin oldukça zor bir iş olduğunu belirterek, “2022 yılı sarımsaklarımızı dikmeye başladık, beklentilerimiz büyük geçtiniz yıl hiç bir sarımsak üreticisinin yüzü gülmedi. İnşallah bu sene iyi olur. Fiyat düşüşü. biraz da ekimden kaynaklı herhalde. Dua ediyoruz” dedi.

"Havaların yağışlı gitmesinden dolayı sezona gecikmeli başladık"
Taşköprü'de, sarımsak ekiminde çalışan uğraşan Reyhan Doğmuş, bu sene havaların yağış durumundan dolayı sezona geç başladıklarını belirterek, “Sarımsak dikimleri çok iyi gidiyor, havaların yağışlı gitmesinden dolayı sezona gecikmeli başladık. Beklentilerimiz var, inşallah iyi olur sarımsağımız para eder. Çiftçilerimiz de kazanır, biz de kazanırız ve paralarımızı peşin alırız” diye konuştu.

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