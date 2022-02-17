15 evin yandığı köyden geriye enkaz kaldı Alevler sönünce yangının hasarı ortaya çıktı 15 evin yandığı köy havadan görüntülendi

Kastamonu’da 15 evin alevlere teslim olduğu köydeki hasar, alevler söndürülünce ortaya çıktı. Yanan evlerden geriye kalan enkaz havadan görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 14 eve daha sıçradı. Köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, orman ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin saatlerce süren müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Sabah saatlerine kadar soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, alevleri söndürdü. Yangının söndürülmesi ile geriye 15 evden geriye enkazları kaldı. 40 hanenin bulunduğu köyde yanan evlerden geriye kalan enkaz havadan görüntülendi.

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