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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangınzede kadın: “Yangında başıma tülbent bile alamadım”

İHA

Yangınzede kadın: “Yangında başıma tülbent bile alamadım”

Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran kadın, evden başına tülbent bile alamadığını söyledi.
Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı sırada hayvanlarını kurtarabilmek için ahıra koşan ve 4 büyükbaş hayvanını büyük mücadele sonucunda yanmaktan kurtaran Fikriye Muzır, evden başına tülbent bile alamadığını ve yangında her şeyini kaybettiğini söyledi.

"Başımıza bir tülbent bile alamadık”
Ateşi görür görmez evi bırakıp ahıra koştuğunu söyleyen Fikriye Muzır, “Ahırdan güç bela kendi gücümle hayvanlarımı çıkardım. Yangınla bir mücadele ettik. Hayvanlarımızı kurtardık ama evimiz yandı, mahvolduk. 4 tane büyükbaş hayvanım vardı. Hepsini de şükür olsun kurtardım. 1520 tane tavuğum vardı, tavuklarımda yandı. Yangından sadece 4 hayvanımı kurtarabildim, birde canımızı kurtardık başka bir şey kurtaramadık. Başımıza bir tülbent bile alamadık” dedi.

"Ağladık, bağırdık ama hiçbir şey kurtaramadık”
Hiçbir eşyasını kurtaramadığını belirten Muzır, “Geçtiğimiz hafta da köyümüzde yangın çıktı. O yangını söndürdük, o yangın küçüktü biraz. Ama bu evin içinden doğru yanmış, bu yangını geç duyduğumuz için, alevler evden yukarıya doğru çıkınca gördük. Baktık söndüremiyoruz yangını, kurtarmanın imkanı yok bende hemen hayvanlara koştum ahıra. Benim tek geçim kaynağım hayvancılıktı. Onları kurtarabildim, 4 büyükbaş hayvanım var. Evimiz yandı. Yastayız, evimiz yok. Ağladık, bağırdık ama hiçbir şey kurtaramadık” diye konuştu.

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Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
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