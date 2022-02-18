Kastamonu’da yangında 1 ev küle döndü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyü Demirci Mahallesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Taşköprü itfaiyesi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek diğer evlere ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Halen soğutma çalışmaların devam ettiği yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.