Hızları 110 kilometreyi bulan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu 6 asırdır düzenlenen kızak yarışları nefesleri kesti

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde yeterli kar yağmadığı ve salgın nedeniyle 5 yıldır yapılamayan 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları büyük heyecana sahne oldu. Hızları 110 kilometreyi bulan ve en genci 200, en yaşlısı 600 yaşında olan kızaklarla kayan yarışmacılar, birinci gelebilmek için mücadele etti.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Sinan Mahallesinde gerçekleştirilen Ağlı Kayık Yarışları büyük heyecana sahne oldu. Yaklaşık 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları, hem pandeminin etkisi hem de yeteri kadar kar yağışının olmamasından ötürü 2017 yılından beri düzenlenemiyordu. Bu yıl yeterli karın yağmasının ardından festival havasında gerçekleştirilen Ağlı Kayık Yarışları, ilçeye bağlı Sinan Mahallesi’nde 300 metre uzunluğundaki pistte yapıldı. Sıralama yarışlarının ardından müsabakalara katılan 34 yarışçının birinci gelebilmek için kıyasıya mücadelesine sahne oldu.



Hızları saatte 110 kilometreyi buluyor

Genellikle Şubat ayında yapılan kızak yarışlarının özelliği diğer kayıklardan farklı olarak erik ağacından yapılmasıdır. Kızakların boyutu 1,5 metre ve genişlikleri de 25 santimetredir. Bu özelliklerinden ötürü kızakların saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkabiliyor. Büyük heyecana sahne olan kızak yarışlarında zaman zaman kazalarda yaşandı. Bu kazalarda ciddi bir yaralanma olmadı.

Kızak yarışlarının ardından ötül törenine geçildi. Yarışlarda birinci olan Ferais Kömürcü’ye dana, ikinci olan Behzat Kömürcü’ye koyun ve üçüncü olan Muharrem Sever’e de hindi hediye edildi.

Yarışların ardından çuvalla zıplama yarışı düzenlendi. Bu yarışta da Abdülkadir Özen birinci gelerek 500 liralık ödülün sahibi oldu. Ayrıca etkinlikte halat çekme yarışması da düzenlendi. 10 takımın katıldığı bu yarışmada Vedat Bal ve ekibi kıyasıya mücadelenin ardından birinci gelerek 750 liralık ödülün sahibi oldular.

Yarışların sonunda yöresel sanatçılar sahne alarak birbirinden güzel şarkıları seslendi. Davul zurna ekibinin de yer aldığı etkinliğe katılanlar çiftetelli oynayarak gönüllerince eğlendi.



Yarışların ardından aileler, çocuklarıyla kayak yaptı

Kızak yarışlarının ardından aileler, çocuklarını da yanına alarak kayak yapmanın keyfini yaşadı. Bazıları bidonla, bazıları poşetle, bazıları da kayaklarla kaydı. Etkinlikte çocuklar kadar ailelerde kayaklarla kayarak eğlencenin keyfini çıkardı.



“Allah Kastamonumuza bütün güzellikleri bir arada vermiş”

600 yıllık bir geleneği yaşattıklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Gaip Vidinlioğlu, “Kastamonu kış memleketi. Kışı en çetin geçiren yerlerden bir tanesi de Ağlı ilçemiz. Bu geleneği yaşatmak için bir aradayız. Kastamonu hemen hemen her ilçesi ile ayrı bir güzellik. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da EMİTT Fuarında yer aldık. Dünyanın sayılı fuarlarından bir tanesi oluyor. Biz, Kastamonulu olarak çok fazla potansiyelimizin farkında değiliz. Ama fuara gelenlerin Kastamonu standına uğramadan gitmediklerini görseydiniz eminim sizde aynı şeyleri düşünürdünüz. Muhteşem doğal güzellik. Cenabı Allah her bölgeye ayrı bir güzellik elbette veriyor. Fakat Kastamonumuza bütün güzellikleri birden vermiş. Bütün güzellikler Kastamonu’da bir arada, kanyonlar bölgesi ayrı, yaylalarımız ayrı, doğası ayrı güzel. Dolayısıyla bu potansiyeli değerlendirmek üzere mutlaka planlar ve programlar yapmamız lazım. İnşallah Kastamonumuzu hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.



“Kızakların hızı 110 kilometreye kadar ulaşıyor”

İlk kez katıldığı kızak yarışlarında üçüncü gelen Marangoz ve Kayık Ustası Muharrem Sever de, “İlk yarışımda üçüncü oldum ve hindi kazandım. Kayık ustası olmama rağmen şimdiye kadar yarışmamıştım. İlk katıldığım yarışta üçüncü oldum. Çok heyecanlı, 110 kilometre hıza ulaşıyor. Deden toruna devam eden bu yarışlara ben ilk kez katıldım. Bundan sonrada yarışmaya katılmayı düşünüyorum, hedefim birinci gelmek” ifadelerini kullandı.



“Yarışta tavuk bile kazanamadım, dördüncü oldum”

Her yıl olduğu gibi bu yılda güzel etkinliklerin olduğunu söyleyen Volkan Kutucu ise “Birinciye dana, ikinciye koyun ve üçüncüye de hindi verildi. Ben dördüncü oldum, tavuk bile kazanamadım. Yarışlar 600 yıldır yapılıyor, geleneksel hale geldi. Ağlı’ya özel bir yarıştık fakat pist çok dik olduğu için kızak ile binişe elverişli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok dik, sakatlık olabiliyor hatta yarışlarda ölen bile oldu. Geleneksel hale gelen yarışlar babadan oğula geçerek devam ediyor. İlk önce dedem yarıştı, sonra babam şimdi de ben yarıştım. Benden sonrada çocuklarımın devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.



“İlk kez kızak yarışı izliyorum, çok eğlendim”

Kastamonu’dan Ağlı ilçesine kızak yarışlarına bakmak için geldiğini söyleyen Sevgi Özel de, “Çok eğlendim, eğlenceli buldum. Seneye devamını bekliyorum, ailemle ve çocuğumla birlikte gayet güzel bir vakit geçirdim. Bende kayığa bindim. Çok eğlenceliydi, eğlenceli vakit geçirdim. Daha önce gelmemiştim, ilk gelişimdi. Haberlerde gördüm. Gelip bakmak istedim, ortamı görmek istedim, iyi ki de gelmişim. Çok mutluyum, böyle bir etkinlik olduğu için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yarışlar, Kastamonu Valiliği, Ağlı Belediyesi, Ağlı Kaymakamlığı ve Kastamonu Üniversitesi’nin katkıları ile gerçekleştirildi.

