Kastamonu’da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kastamonu’da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda kannabinoid, metamfetamin maddesi, reçeteye tabi hap, ecstasy hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve sahte para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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