Kastamonu’daki sel felaketinde kaybolan 8 kişi 6 aydır aranıyor Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı: “Arama çalışmalarımız ihbara dayalı devam ediyor”

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 8 vatandaşa 6 aydır yapılan tüm çalışmalara rağmen ulaşılamadı. Arama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Arama çalışmaları üzerinden uzun bir zaman geçtiği için artık ihbara dayalı devam ediyor” dedi.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda binanın yıkılmasına sebep oldu. Yaşanan sel felaketinde en büyük tahribatın oluştuğu Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde 65 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise hala kayıp. Ekipler tarafından hem karada hem de Karadeniz’de gerçekleştirilen arama çalışmalarına rağmen 8 kişiye ait hiçbir ize rastlanamadı. İhbara dayalı olarak arama çalışmaları sürdürülürken, jandarma ve polis ekipleri Karadeniz'in dalgalı olduğu günlerde sahil şeridinde tarama çalışmaları yapıyor.



“Arama çalışmalarımız ihbara dayalı devam ediyor”

Arama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Arama çalışmaları üzerinden uzun bir zaman geçtiği için artık ihbara dayalı devam ediyor. İlçemizde 7 kişi kayıp, bu rakam Karadeniz’de daha fazla. En son 3 ay önce bir vatandaşımız balıkçılar tarafından tesadüfen görülmesi sonrasında alınmıştı. Yoğun dalgaların olduğu dönemlerde sahil kısmında jandarmamız ve emniyetimiz taramalarını yapıyor. Hem dronlarla, hem teknik araçlarla hem de Sahil Güvenlik Komutanlığının botlarıyla devam ediyor. Ama her gün süregelen bir aramamız yok” dedi.

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