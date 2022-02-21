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Film gibi dolandırıcılık operasyonu, 32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı Yaşlı çifti parmak izi alacağım diyerek kandırarak altınları alan şüpheli, 32 saat boyunca ormanda aranarak yakalandı Adana’dan geldi, ‘jandarma personeliyim, parmak izi alacağım’ diyerek yaşlı çiftin altınlarını dolandırdı Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

İHA

Sahte isim ile Adana'dan Kastamonu'ya gelen şüpheli şahıs, Taşköprü'de ikamet eden yaşlı çifti telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Yaşlı çifte parmak izlerine ihtiyaç olduğunu söyleyen telefon dolandırıcısı, yaşlı çiftten aldığı altın ve paralarla kaçmak istedi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, komando, iz takip köpeği ve dron desteğiyle ormanlık alanda 32 saat boyunca kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Film gibi dolandırıcılık operasyonu, 32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı Yaşlı çifti parmak izi alacağım diyerek kandırarak altınları alan şüpheli, 32 saat boyunca ormanda aranarak yakalandı Adana’dan geldi, ‘jandarma personeliyim, parmak izi alacağım’ diyerek yaşlı çiftin altınlarını dolandırdı Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Sahte isim ile Adana’dan Kastamonu’ya gelen şüpheli şahıs, Taşköprü’de ikamet eden yaşlı çifti telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Yaşlı çifte parmak izlerine ihtiyaç olduğunu söyleyen telefon dolandırıcısı, yaşlı çiftten aldığı altın ve paralarla kaçmak istedi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, komando, iz takip köpeği ve dron desteğiyle ormanlık alanda 32 saat boyunca kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuçkuyucağı köyünde ikamet eden 81 yaşındaki S.K., 8 Şubat’ta kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından telefonla arandı. Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli, yaşlı çifte meydana gelen başka bir olaydan dolayı parmak izlerine ihtiyaç olduğunu ve jandarma personelinin evlerine gelerek evinde bulunan altın ve paraları vermesi gerektiğini söyledi. Bu esnada eve gelen şahıslar, yaşlı çiftten 2 adet bilezik ve 8 bin 500 TL nakit para aldı. Altınları ve paraları alarak kaçan M.I., ormanlık arazide izini kaybettirdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı çift, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte harekete geçen JASAT Timi, kamera izlenimleri üzerine şüpheli şahsın Adana’dan yolcu otobüsüyle Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminaline geldiğini tespit etti. Yolculuk için farklı bir isim kullandığı öğrenilen şüphelinin M.I. isimli şahıs olduğu belirlendi. Meydana gelen dolandırıcılık olayı sonrasında şüpheli şahıs köyden kaçamayarak ormanlık alana doğru kaçtığı tespit edildi. Şahsın kaçış güzergahında ayak izlerinden de yola çıkılarak Kastamonu İI Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Asayiş Timi, 2 Komando Timi, 2 Trafik Timi, 2 JASAT Timi, 2 KOM Timi, 1 İstihbarat Timi, 1 İz Takip Unsuru, 1 Arama Kurtarma Köpeği Unsuru ve 1 dron ekibi ile arazide ve kaçış güzergahlarında termal dron ile havadan, komando ve asayiş timleri ile yerden arama yapıldı. 32 saatlik arama sonucunda şüpheli M.I., olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede Sarı Kavak Köyüne ait ormanlık arazide boş bir karavanda yakalandı. Jandarma ekiplerince M.I.’nın üzerinde yapılan aramada 2 adet altın bilezik, 8 bin 500 TL nakit para, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ve 1 adet otobüs bileti ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.I., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
Şüphelinin dolandırmış olduğu 2 adet altın bilezik ile 8 bin 500 TL nakit parası da yaşlı çifte teslim edildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın altın ve paralarını kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma gibi kimselere vermemeleri teslim etmemeleri böyle bir durumla karşılaştıklarında da derhal 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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