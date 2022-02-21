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Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan tesisler yıl sonuna kadar tamamlanacak Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş: “Tesislerimizin tamamı yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak”

İHA

Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan tesisler yıl sonuna kadar tamamlanacak Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş: “Tesislerimizin tamamı yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kastamonu’da sel felaketinde yıkılan tesislerin tamamının yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
Bakanlığına ait yapımı tamamlanan ya da devam eden yatırımları incelemek üzere Kastamonu’ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, ilk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Baydaş, daha sonra Vali Avni Çakır ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yatırımlarımızı gözden geçirmek üzere bugün Kastamonu’ya geldik. Devam eden yatırımlarımız bulunuyor. Başladığımız ve inşaatı devam eden yatırımlarımız bulunuyor ya da tamamen biten yatırımlarımız var. Ben geçtiğimiz yıl da birkaç defa Kastamonu’ya geldim. İstiklal ve Atatürk Yürüyüşü kapsamında geldim. Bir de geçtiğimiz yıl çok ağır bir sel felaketi yaşadık. Afet kapsamında buraya ziyaretlerde bulunduk. Hatta bazı yerlerde köylere kadar giderek bakma ve inceleme imkanımız oldu. Hem devam eden tesislerimizi, hem planladıklarımızı, hem sayın bakanımızın ziyaretinde belediyelerimizle birlikte planladıkları tesislerimizin genel durumunu gözden geçirmek üzere bugün Kastamonu’ya geldik. Çalışmalarımıza başladık. Burada şehrin hem gündemini teşkil eden meseleler var hem de selden dolayı zarar gören yenileyeceğimiz tesislerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunların dışındaki faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Mali planlamalarımızı sürdürüyoruz. Bazılarında ödeneklerimizin yeniden güncellenmesi gerekecek. Geçtiğimiz yıl Kastamonu’da güzel bir yıl oldu spor açısından. Üzerine koya koya inşallah devam edeceğiz. Başladığımız işlerin tamamını bitireceğiz. Başlayıp da yarım kalan bir işimiz bugüne kadar kalmadı, inşallah bundan sonra da kalmayacak. Ben şimdiden yeni tesislerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Şu anda Kastamonu’da hemen hemen her ilçede tesisler olduğuna işaret eden Baydaş, “Kiminde spor salonu, kiminde yüzme havuzu, kiminde semt sahası olmak üzere dokunmadığımız ilçemiz yok. Sel bölgesinde de çalışmalarımız var. Bir tarafta Pınarbaşı, bir tarafta Tosya, bir tarafta da Azdavay hemen hemen tesis yapmadığımız ilçemiz yok. Total bir rakam ifade etmek doğru olmaz, şu anda aklımda da inanın yok. Epeyi yüksek rakamlarla Kastamonu’da yatırım yapıyoruz. Bir de sel bölgesindeki tesislerimizin hepsini yeniliyoruz. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin’deki spor salonlarını yeniliyoruz. Hem de mevcut dere kenarında sahalarımız, onların da tamamını yenilemiş olacağız. Tesisimizin olmadığı ilçemiz şu anda yok. İnşaatları devam eden tesislerimizin bir kısmı ihale edildi. Açık olan tesislerimizi inşallah temmuz ayında bitireceğiz. Kapalı olan tesislerimizi de yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Tesislerimizin tamamı bu yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak” diye konuştu.
Mahalli İdareler Eğitim Merkezi (MİEM) tesisini gezdiğini belirten Baydaş, “MİEM tesisinin hizmete girmesinden dolayı mutlu oldum. Geçtiğimiz yıl MİEM’e ödenek ilavesi ile ayağa kaldırmıştık. MİEM tesisine emekleri geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehrin spor alanında hakikaten kaderini değiştirecek bir tesis. MİEM’deki gelişmeleri de mutlulukla yerinde gördük. MİEM, var olan tesislerin hepsinin üzerinde bir taç gibi duruyor. Toplu tesislerin hepsinin bir arada olduğu birkaç tesis olacak. MİEM, Türkiye’deki o birkaç tesisten bir tanesi olacak. Hemen altında kamp yerimiz olacak, onu da planlıyoruz. Bütün branşların gelip kamp yapabilecekleri merkez haline gelecek. Eksikliklerini de gidereceğiz zamanla. Hakikaten Kastamonu’yu spor anlamında cazibe merkezi haline getirecektir. Burada spor alanındaki o heyecan hissedildiği için bu tesisleri bizler burada yapıyoruz. Buradaki o spor sinerjisi hem kadını erkeği aynı anda burada çok güzel başarılı olan takımlar var. Farklı branşlardan çok başarılı takımlar mevcut. Voleyboldan hentboluna kadar takımlar var. Eminim ki o görülen heyecan ve sinerjiyi bizler Ankara’dan hissetmeseydik bu kadar tesis buralarda olmazdı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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