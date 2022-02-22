Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU´nun Bozkurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 25 metreden deniz kenarına yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İneboluAbana kara yolunun Darsu köyü mevkisinde meydana geldi. İnebolu'dan Bozkurt ilçesine giden Özgür Sergin yönetimindeki 55 AFG 642 plakalı otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 25 metreden deniz kenarına yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Özgür Sergin ile yanındaki Erkan Sergin ve Yaşar Çörekçi (38) yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Çörekçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Erkan Sergin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Barış İLYASOĞLU

2022-02-22 14:05:34



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