3. Uluslararası Ormancılık ve Çevre Koruma Sempozyumu devam ediyor Başkan Vidinlioğlu: “Bilimsel çalışmalarımızın temelinde gelecek nesiller olmalı”

Kastamonu’da Filipinler Mindanao State Üniversitesi, Bogor Agricultural Üniversitesi ve Seameo Biotrop Enstitüsü ortaklığı ile organize edilen 3. Uluslararası Ormancılık ve Çevre Koruma Sempozyumu devam ediyor.



Covid19 salgını sonrası dönemde dayanıklı ve sürdürülebilir bir ekosisteme doğru çevre ve orman koruma temalı sempozyumda konuşma yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, çevre ve orman konusunda duyarlılığın her zamankinden daha fazla olması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkemizin geleceği için çevre ve ormanların daha çok sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili de kısa bilgiler verdi.



“Yaşananların temelinde insan faktörü var”

İki buçuk yıldır dünyada yaşanan Covid19 salgının gölgesinde bir arada yaşadıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Yaşananların temelinde hep insan faktörünün olması da işin ayrı bir tarafı. İnsanoğlu kendi eliyle problemleri ortaya çıkarıyor sonra da çözmek için büyük gayret içerisinde oluyor. Bazı şeylerde önceden alınacak tedbirler aslında bütün bu problemleri çözmemizin yolunu açacaktır. Fakat biz genellikle bazı şeylerde çok daha fazla ön alıyoruz ve ortaya çıkan problemlerle yüzleşmemiz gerektiğinde ise daha fazla efor sarf ediyoruz” dedi.



“Dünya ‘bu yükü taşıyamıyorum’ diyor”

Dünya’nın artık çevre kirliliğini taşıyamadığına işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Sanayi gelişiyor, teknoloji gelişiyor, her gün yapay zeka haberleri okuyoruz ve dünya değişiyor diyoruz. Dünyayı hep iyiye doğru değiştirmemiz gerekirken bir taraftan da her gün çevre kirliliği, hava kirliliği, deniz kirliliği ve ‘ben artık bu yükü taşıyamıyorum’ diyen bir dünya karşımızda. ‘Çevreni kirletme, havanı kirletme, denizini kirletme, ormanlarını kirletme’ diyor bize dünya”



“Kastamonu yeşilin başkenti”

Kastamonu’nun en fazla ormana sahip iki ilden birisi olduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, “Üç milli parkımız var, ormancılık ve tabiat turizmi alanında da Kastamonu Üniversitemiz ihtisas üniversitesi. Kısaca Kastamonu yeşilin başkenti. Biz de belediye olarak yeşilin başkentinde yeşili korumak ve çevreyi kirletmemek adına neler yapabileceğimizi sürekli irdeliyoruz ve çalışmalar yapıyoruz”



“Öğrencilerimize teşekkür ediyorum”

Kastamonu’da Çevre Gönüllüleri projesini başlattıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Çok ciddi sayıda katılım var. Belediye sınırları içerisinde veya dışında hiç fark etmez biz çevreyi temiz tutmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle üniversiteli gençlerimiz ciddi oranda destek verdiler. Tüm gençlerimize huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.



“Zehirsiz kentler hareketinde bizde varız”

‘Zehirsiz Kentler’ hareketinde kendilerinin de olduğunu söyleyen Vidinlioğlu, “Bugüne kadar bunun için ne gerekiyorsa yaptık. Özellikle pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin kullanımını en aza indirdik. Yine üretmemiz lazım dedik. Önce kendi tüketmemiz gereken ürünleri üretmemiz lazım. Çünkü Türkiye önceden beri kendine yeten sayılı ülkeden bir tanesiydi. Ama üretimdeki azalma bu noktada ülkemizi sıkıntıya soktu. Hep söylediğimiz bir şey, önce toprakla barışalım. İki yılda 100 binin üzerinde atalık tohumlarımızdan fide dağıtmıştık. Bu yıl tek seferde 100 binin üzerinde fide dağıtacağız. Bununla ilgili park bahçelerimizde tam otomasyonlu bir sera kurduk” şeklinde konuştu.



“Kendir konusunda çok daha fazla yol alacağız”

Kendir konusunda çok daha fazla yol alacaklarına inandığını belirten Vidinlioğlu, “Yöremiz özellikle kendir konusunda ülkemizin en önde gelen yerlerinden bir tanesiydi. Biz üniversitemiz ile bu konuda bir çalışma başlattık. İnşallah kendir konusunda çok daha fazla yol alacağız. Çünkü kendir iklim değişikliğinin ve çevreyi temiz tutma adına yapılacak hareketlerin en başında geliyor. Çok fazla yan sanayi de kullanıldığı gibi havayı da diğer bitkilere oranla daha fazla temizliyor. Stratejik bir ürün. Bununla ilgili tüm dünyanın çalışma yapması gerekiyor. Yine atık pil toplama, atık yağ toplama kampanyalarımızla toprağımıza, sularımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Atıksu Arıtma Tesisin açılışını önümüzdeki ay yapacağız”

Atık Su Arıtma Tesisinin açılışının önümüzdeki ay içerisinde yapılacağına dikkati çeken Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Kastamonumuz için çok önemli projelerden bir tanesi Atıksu Arıtma Tesisi projesidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen Kastamonu Belediyesi’nin de içerisinde yer aldığı önümüzdeki ay da açılışını yapacağımız Atıksu Arıtma Tesisimiz şehrimiz adına hayati öneme sahip. Atıkların toplanması üç fazlı bir işlemden geçmesi sonucunda kimyasallardan arınan suların yatağa dökülmesini sağlamış olacağız. Tarım alanlarının temiz su ile sulanması noktasında çok büyük bir adım. Arıtma doğrultusunda ortaya çıkacak katı atıklar ise enerji ve doğal gübre olarak kullanılabilecek”



“Daha yaşanabilir bir Kastamonu için mücadele ediyoruz”

Daha yaşanabilir bir Kastamonu için mücadele ettiklerini söyleyen Vidinlioğlu, “Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Kastamonu bırakmak, çevresini seven, ormanını koruyan kişilerin sayısının arttırmak ve bir farkındalık yaratabilmek adına mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek nesillere bulduğumuzdan çok daha iyisini bırakmak için bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var”



“Bilimsel çalışmanın temelinde gelecek nesillerin kaygısı olmalı”

Bilim insanlarının bir yol haritası çizeceğine inandığını söyleyen Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Burada düzenleyeceğimiz bilimsel çalışmanın temelinde de gelecek nesillerin kaygısı olmalı. Bu sempozyum sonuçlarını onlara ulaştırmalı, anlatmalı ve işleyebilmeliyiz. İşin erbabı olan bilim insanlarımız bize bir yol haritası mutlaka çizecektir. Bu sempozyum gerçekten çok önemli. Geçen yıl ormanlarımız yandı ciğerlerimiz yandı. Bir de Ağustos ayında Bozkurt’ta yaşadığımız bir sel felaketi var. Benzerleri başka illerde de oldu. Bin yıl önceki ecdadın nasihatini göz önüne almadığımız için yaşadığımız olaylar var”



“Tüm katılımcıları Kastamonu’nun eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyorum”

Başkan Vidinlioğlu, şöyle devam etti: “Değerli katılımcılar buraya bilimsel bir etkinlik için geldiler ancak ben hepsini muhteşem kanyonların, ormanların, şelalelerin, yaylaların, yürüyüş yollarının, doğal off road ve dağ bisiklet parkurlarının şehri, flora ve faunasıyla ülkemizin ender noktalarından olan, cennet vatanımızın köşesi Kastamonumuzu daha uzun süreli görmeye davet ediyorum. Gerçekleştirilecek sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum”

