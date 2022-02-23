Okula erişimi olmayan okul öncesi öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okula erişimi olmayan okul öncesi öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı

İHA

Okula erişimi olmayan okul öncesi öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde eğitimi erişemeyen öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde eğitime erişemeyen okul öncesi çocuklara içinde sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yapboz, hikaye setleri yanı sıra aileleri çocuk gelişimi hakkında bilgilendirecek, çocukları ile iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı takvim olan oyun sandıkları dağıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Daday’a bağlı Siyahlar ve Bağışlar köylerine giden Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğrencilere oyun sandıklarını teslim etti. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Gülseren Anbarcı, okula erişimi olmayan tüm okul öncesi öğrencilerine ulaşmayı planladıklarını belirterek, öğrenci gelişimlerini de takip edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Özen, ‘Valör’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Özen, ‘Valör’ü ziyaret etti
Başkan Vidinlioğlu’ndan tanıtımda birliktelik vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’ndan tanıtımda birliktelik vurgusu
3. Uluslararası Ormancılık ve Çevre Koruma Sempozyumu devam ediyor Başkan Vidinlioğlu: “Bilimsel çalışmalarımızın temelinde gelecek nesiller olmalı”
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Ormancılık ve Çevre Koruma Sempozyumu ...
Kastamonu’da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu verildi Erişilebilirlik Logosunun tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 5 kuruma Erişilebilirlik Logosu ...
Hayatını kaybeden Belediye personeli için cenaze töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden Belediye personeli için cenaze ...
Otomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu’da Ocak ayında 344 konut satıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Ocak ayında 344 konut satıldı
Kastamonu’da heyelanlar devam ediyor Kar sularının erimesiyle kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapadı
YEREL HABERLER Kastamonu’da heyelanlar devam ediyor Kar sularının ...
“Hayata Renk Verelim Projesi”nin bilgilendirme seminerleri sürüyor
YEREL HABERLER “Hayata Renk Verelim Projesi”nin bilgilendirme ...
Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan tesisler yıl sonuna kadar tamamlanacak Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş: “Tesislerimizin tamamı yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak”
YEREL HABERLER Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan tesisler yıl ...
Film gibi dolandırıcılık operasyonu, 32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı Yaşlı çifti parmak izi alacağım diyerek kandırarak altınları alan şüpheli, 32 saat boyunca ormanda aranarak yakalandı Adana’dan geldi, ‘jandarma personeliyim, parmak izi alacağım’ diyerek yaşlı çiftin altınlarını dolandırdı Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Film gibi dolandırıcılık operasyonu, 32 saat boyunca ...
Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7’lik indirim yapacak
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, su tarifesinde yüzde 7’lik ...
Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle ...
Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 otobüs ve 1 finişer daha ekledi
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 otobüs ve 1 ...
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalan binalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 ...
Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.