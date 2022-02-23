Okula erişimi olmayan okul öncesi öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde eğitimi erişemeyen öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde eğitime erişemeyen okul öncesi çocuklara içinde sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yapboz, hikaye setleri yanı sıra aileleri çocuk gelişimi hakkında bilgilendirecek, çocukları ile iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı takvim olan oyun sandıkları dağıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Daday’a bağlı Siyahlar ve Bağışlar köylerine giden Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğrencilere oyun sandıklarını teslim etti. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Gülseren Anbarcı, okula erişimi olmayan tüm okul öncesi öğrencilerine ulaşmayı planladıklarını belirterek, öğrenci gelişimlerini de takip edeceklerini ifade etti.

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