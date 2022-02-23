İnebolu'da Genel Cerrahi Uzmanı göreve başladı

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İnebolu Devlet Hastanesi'ne atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Betül Yıldız görevine başladı.

İnebolu Devlet Hastanesi'ne atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Betül Yıldız’ın 16 Şubat Çarşamba gününden itibaren tam zamanlı olarak poliklinik hizmeti vermeye başladığı bildirildi.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2015 yılında mezun olan Yıldız, Eğitimini İhtisas S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesinde tamamladı. Yıldız ayrıca, Genel Cerrahi eğitiminin yanında Medikal Estetik eğitimi de aldı.

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