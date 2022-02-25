"2. Oğuz Atay Öykü Ödülü" için başvurular başladı

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 2. Oğuz Atay Öykü Ödülü başvuruları başladı.

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından 2. Oğuz Atay Öykü Ödülü düzenleniyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışma için başvurular alınmaya başladı. Başvurular 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. Yarışma ile ilgili bilgi veren İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan İlyasoğlu, "Başvurunu son tarihi 30 Nisan 2022. Yarışma herkese açık olup konusu ise serbest" diyerek başvuruların derneğin eposta adresi üzerinden yapılacağını duyurdu.

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