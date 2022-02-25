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İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kamerada

İHA

İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü, burnu kanamadan kurtuldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tosya ilçesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın yıkım çalışması sırasında iş makinesi ikinci kattan zemin kata düşerek enkaz altında kaldı. Meydana gelen kazadan iş makinesi sürücüsü burnu kanamadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar olay sonrasında koşarak iş makinesi operatörünü araç içinden çıkardı. İş makinesinin düşerek enkaz altında kalma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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