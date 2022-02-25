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Kastamonu’nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacak Kastamonu’da kadınların ürettiği ürünler dünyaya ulaştırılacak

İHA

Kastamonu’nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacak Kastamonu’da kadınların ürettiği ürünler dünyaya ulaştırılacak

Kastamonu'da kadın üreticiler ve kooperatiflerin ürettiği ürünler ve şehrin yöresel ürünleri, alışveriş sitesi üzerinde dünyaya ulaştırılacak.
Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "www.kastamonudogal.com" online alışveriş sitesi ile Kastamonu'nun yöresel ürünleri dünyaya ulaştırılacak. Kurulan internet sitesi üzerinden kadınlar ve kooperatifler, ürettikleri ürünleri satabilecek. Kadın üretimine büyük katkı sağlayacak proje düzenlenen törenle tanıtıldı. Tanıtım töreninde Kastamonu’nun yöresel ve doğal ürünlerinin yanı sıra taş baskı ürünleri tanıtıldı. Ürünlerin tanıtımının ardından internet sitesi hizmete alındı.

“Dünya pandemide hızlı bir değişime uğradı”
Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğine dikkat çekerek, “Bir taraftan dünyanın herhangi bir yerinde olan olayı saniyeler sonrasında öğrendiğimiz için dünya o kadar küçüldü. Fakat bize ait dünyamızda o kadar büyüdü. Artık nerede ne oluyor, ne bitiyor izleyebiliyoruz. Bizim yaşadığımız mesafeleri çocuklarımız daha kolay kat ediyorlar. Biz eskiden ev ödevi yaparken kütüphaneye giderdik, şimdi Google bir yazıyorlar bütün her şey önlerine doküman olarak geliyor. Artık çağa ayak uydurmak lazım. Artık dünyada ülkelerin değil, bölgelerin değil, şehirlerin yarıştığı ve hatta ilçelerin yarıştığı bir dönemin içerisindeyiz. Tabii ticaret çok önemli. Özellikle son dönemde artan eticaret sitelerini hepimiz görüyoruz. Dünya kadar sipariş var. Özellikle yaklaşık 2,5 yıldır mücadele ettiğimiz pandemi döneminde internet alışverişin ne kadar önemli olduğunu hemen hemen hepimiz kavradık. Artık bir tıkla marketten sipariş veriyorsunuz, evinize geliyor. Fakat Kastamonu gibi kökü çok derinlerde olan ve binlerce yıllık mazisi olan bir şehrin, bu kadar çok potansiyeli var iken, bunu pozitife çevirememesi çok da kabul edilebilir değil. Kastamonu’ya ait olan hanımların yaptığı el işleri var. Belki yaşasın diye yapıyorlar ama sahiplenmeyi bekliyor. El Sanatları Merkezi’nin uğraşıp yaptığı ürünler var, hepsi elde bekliyor. Bir sürü coğrafi işaretli ürünümüz var, bir sürü müracaatımız var ama bunları paraya çevirmemiz lazım. Çünkü ekonomik gücümüzün de güçlü olması lazım ki, Kastamonu’nun varlığını her tarafta hissettirebilir. Böyle bir şehrin her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğunu ve bütün dünyada böylesine güzel bir şehrin insanıyla, doğasıyla, deniziyle her şeyiyle en önde olan bir şehrin, huzurun başkentinin bütün dünyada ve bütün Türkiye’de tanınması gerekiyor. İşte bunun bir ayağı da ürettiklerimizi pazarlayabilmek, satabilmek” dedi.

“Kooperatiflerimizin her zaman yanındayız”
Pandemi döneminde Kastamonu’ya gelen büyük bir firmanın 50 ton siyezi bir arada bulamadığı için başka bir şehre yönelmesi üzerine bu çalışmaya hız verdiklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Bizim tarlalarımız çok büyük tarlalar değil. Hepsi küçük ölçekli. Tabii ki ürettikleri miktarda ondan dolayı az. Doğrudur hiçbir üretici 50 tonu bir arada üretemez. Onun için bir nevi kooperatifçilik bu. Yöresel ürünlerimiz, hanımların el işleri ve ahşap ürünlerimiz olarak 3 kategoriye ayırdık. Kastamonu mührünü bunlara vurarak, ülkenin her tarafına pazarlamak ve bir tıkla insanların evine ulaşmasını istedik. Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmaların meyvelerini birlikte alacağız. Biz kooperatiflerimizin her zaman yanındayız. Elimizden gelen destekleri vereceğiz. Sadece kooperatif olarak değil, Kastamonu’da kim, ne üretiyorsa, doğal ve organik olması şartıyla belediyemizin internet portalı üzerinden bunun satışını yapmaya hazırız. Toplu alım yapmak isteyenler olursa da, biz belediye olarak derleyip, toparlarız, belediye olarak teslim ederiz. Buradaki hazurunu bu internet portalını hızlı bir şekilde tüm Türkiye’ye yaymaya davet ediyorum. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak, Kastamonu adını da o kadar çok kişiye duyurmuş olacağız. Bu işin ilk etabı, bundan sonraki etapta bu yöresel ürünlerimizi büyükşehirlerimizde kuracağımız showroomlarda satışlarını yapmayı planlıyoruz. Kastamonu’yu her zaman tanıtmak boynumuzun borcu” diye konuştu.

“Doğal ürünleri üretmek için çaba sarf ediyoruz”
S.S. Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi de, “Bugün burada bu programda bulunmaktan dolayı kooperatifimiz olarak çok mutluyum. Bu günde www.kastamonudoğal.com’un lansman toplantısının da hayırlı olmasını diliyorum. Sarı Konak kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizde biz kadınlar el ele verdik ve doğal ürünler üretmek için çaba gösteriyoruz. Kurucu ortağımız olan Belediyemiz kastamonudoğal.com sitesi ile bu ürünlerin satışı için destek veriyoruz. Belediye başkanımıza ve sitenin kurulması için çok emek veren personele kooperatifimiz adında sonsuz teşekkürler ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kurulun site kooperatif ürünlerini almasıyla birçok kadına dokundu”
Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut ise, “Kadınların birleşerek ürettikleri ürünlere öncülük ederek üç yıldır kurulmuş bir kooperatif olarak 6 tane proje ile bugüne kadar geldik. 25 tane üyemiz, 40 tane üye olmayan kadına ve daha birçok kadına destek verdik. Sayın Belediye Başkanımız www.kastamonudoğal.com’da kooperatif ürünlerinin yer almasıyla birçok kadına dokunmuş oldu. Burada bugün gördüğümüz kısacık reklam filmimizin de birçok emeği var. Konağımızda da çekimleri yapıldı. Emeği geçen herkese, başta Belediye Başkanımız olmak üzere site kurucularına, belediyenin çok kıymetli personeline teşekkür ediyorum, İnşallah memleketimize de hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir şekilde tanıtarak Türkiye’de, gerekirse dünyaya ve Kastamonu’ya tanıtmak istiyoruz. Bizlere burada ev sahipliği niteliği verdiği için yine ayrıca belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından www.kastamonudogal.com isimli internet sitesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca programda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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