Sel felaketinde kaybolan Rabia’nın adı kütüphanede yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel felaketinde kaybolan Rabia’nın adı kütüphanede yaşatılacak

İHA

Sel felaketinde kaybolan Rabia’nın adı kütüphanede yaşatılacak

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in ismi, eğitim gördüğü okulun kütüphanesine verildi.
11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda ilçede tahribatın oluşmasına sebep oldu. Sel felaketinde büyük zarar gören İnebolu Özlüce İlkokul ve Ortaokulu’nda onarım çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından geçici kabul işleri devam eden okulda, yaşanan sel felaketinde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir unutulmadı. 6 aydır haber alınamayan Rabia Aydemir’in adı, okuduğu okuldaki kütüphaneye verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar
YEREL HABERLER Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı ...
Kastamonu milyonlarca turisti ağırlayacak Kastamonu Valisi Çakır: “Önümüzdeki süreçte birkaç milyon turisti ilimizde ağırlayacak hale geleceğiz”
YEREL HABERLER Kastamonu milyonlarca turisti ağırlayacak Kastamonu ...
Lise öğrencisi kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Lise öğrencisi kalbine yenik düştü
5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadı
YEREL HABERLER 5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadı
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
Kastamonu’nun yöresel ürünleri dünyaya pazarlanacak Kastamonu’da kadınların ürettiği ürünler dünyaya ulaştırılacak
YEREL HABERLER Kastamonu’nun yöresel ürünleri dünyaya ...
İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER İş makinesi operatörünün ölümden döndüğü anlar ...
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
YEREL HABERLER A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
"2. Oğuz Atay Öykü Ödülü" için başvurular başladı
YEREL HABERLER "2. Oğuz Atay Öykü Ödülü" için başvurular başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.