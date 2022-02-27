Sel felaketinde kaybolan Rabia’nın adı kütüphanede yaşatılacak

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in ismi, eğitim gördüğü okulun kütüphanesine verildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda ilçede tahribatın oluşmasına sebep oldu. Sel felaketinde büyük zarar gören İnebolu Özlüce İlkokul ve Ortaokulu’nda onarım çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından geçici kabul işleri devam eden okulda, yaşanan sel felaketinde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir unutulmadı. 6 aydır haber alınamayan Rabia Aydemir’in adı, okuduğu okuldaki kütüphaneye verildi.

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