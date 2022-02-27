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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz Dağı’ndaki kış festivaline yoğun ilgi Kış festivalinde vatandaşlar stres attı

İHA

Ilgaz Dağı’ndaki kış festivaline yoğun ilgi Kış festivalinde vatandaşlar stres attı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda düzenlenen "Yurduntepe Kış Festivali" vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Festivale katılan vatandaşlar çiftetelli oynayıp kayarak stres attı.
Çankırı ile Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı’nda, 2 bin metre uzunluktaki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapma imkanı sunan Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurduntepe Kayak Merkezi, kış festivalinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği himayelerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) katkılarıyla "Yurduntepe Kış Festivali" düzenlendi. Festivalde 'DJ' performansı ve canlı müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren vatandaşlar, gün içinde yapılan kar voleybol turnuvası ve kızak yarışları etkinliklerine katıldı. Kastamonu kadın kooperatiflerinin hazırladığı yöresel yiyeceklerden de tadan vatandaşlar, Kastamonu yöresine ait soruların sorulduğu bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştı. Zaman zaman kazaların da yaşandığı kızak yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun ilginin yaşandığı festivalde, haftanın yorgunluğunu ve stresini çiftetelli oynayarak atan vatandaşlar, doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

“Kastamonu turizm yönünden arzu ettiği yere mutlaka ulaşacak”
Kastamonu’nun doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu turizmde bütün bileşenlerini bünyesinde muhafaza ediyor. Yurduntepe de bu anlamda kayak severlerin pandemiden sonra uğrak yeri haline geldi. Çünkü özellikle macera seven kayakseverlerin Ilgaz Dağını tercih etmesi için birçok nedeninin olduğunu kayakseverler söylüyor. Birazcık daha rampanın dik olması aynı zamanda pistin uzun olması dolayısıyla Ilgaz Dağı Yurduntepe özellikle tercih ediliyor ve edilecekte. İnşallah Kastamonu turizm yönünden arzu ettiği yere mutlaka ulaşacak. Bunda el birliğiyle gayretle hepimize büyük işler düşüyor. Hem yaz turizmi hem kış turizmi hem de bizlerin yaptıklarıyla gastronomi anlamında öyle zannediyorum ki önümüzdeki dönemde Kastamonu adına çok büyük bir ivme kazanacağı dönem olacak. Bugün burada yoğun bir kalabalık var. Güzel bir hava var, kar yağışı da var. Bu yüzden kayakseverler herhalde bugün buradan çok güzel ayrılacaklar. Bugün yine 20 seyahat acentesinin yetkilileri şehrimizin turizmine katkı sunma adına ilimizdeler. Bizde onlarla burada bir araya geldik, öyle zannediyorum ki hem kayak hem de diğer turizmin bileşenleri noktasında şehrimiz en üst seviyeye gelecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yurduntepe’ye ilk defa geldim, güzel bir kayak merkezi”
Ilgaz Dağı'na sürekli olarak gelerek kayak yaptığını söyleyen Arif Çakır isimli vatandaş ise, “Eski kayak merkezi ile Yıldıztepe’ye gelmiştik. Yurduntepe’ye ise ilk defa geliyorum. Güzel bir kayak merkezi. Teleferikte kapalı kabin olması oldukça güzel. Çünkü kayakçılara bu soğuk havalar sıkıntı olabiliyor. Bazı kayak merkezlerinde bu sıkıntılar yaşanıyor. Bu kabinlerin kapalı şekilde yapılması güzel olmuş. Pistin uzunluğu da gayet güzel. Çok keyif veriyor. Şansımıza bugün biraz hava sisli, daha güzel manzaralar görebilirdik ama sis bugün etrafı biraz görmemize engel oluyor. Pist uzun, telesiyejle çıkışta uzun sürüyor. Telesiyej de çok yavaş değil, baya hızlı gidiyor. Manzaranın da çok güzel olduğunu tahmin ediyorum ama şansıma bugün sisten dolayı göremedim” diye konuştu.

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