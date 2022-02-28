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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanönü'de 'forklift operatörlüğü' kursu açıldı

İHA

Hanönü'de 'forklift operatörlüğü' kursu açıldı

Hanönü Halk Eğitim Merkezi Öüdürlüğü tarafından açılan forklift operatörlüğü kursuna 15 kişi başvurdu.
Hanönü Halk Eğitim Merkezi tarafından yeni kurslar açılıyor. Hanönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin Arslan, Hanönü ilçesine gelen yatırımlara göre yeni kurslar açtıklarını ifade ederek, yoğun talep üzerine forklift operatörlüğü kursu açtıklarını söyledi.
Yaklaşık bir ay sürecek olan kursa 15 kişi başvuruda bulunduğunu ifade eden Arslan, kurs sonunda forklift operatörü sertifikası alanların sürücü kurslarından sınavlar ile 'G sürücü belgesi' de alabilecek. Kurs bitiminde sertifika almaya hak kazanacak forklift operatörlerinin kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, forklift kullanarak çeşitli yükleri emniyetli bir şekilde yükleme, boşaltma ve forkliftin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler haline gelecek" dedi.

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