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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

130 yıllık Türk Ocağı müzeye dönüştürüldü

İHA

130 yıllık Türk Ocağı müzeye dönüştürüldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan tarihi Türk Ocağı binası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla yaptırılan müze haline getirildi.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından, iki yıldır ziyarete kapalı olan tarihi Türk Ocağı binası, İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi adı altında tekrardan ziyaretçilere kapılarını açtı. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesini ilk olarak basın mensuplarına tanıttı. Daha sonra Kaymakam Baycar, İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Şerefle müzemizde istiklal madalyamızı sergileyeceğiz”
Tarihi Türk Ocağını binasının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından halkın hizmetine açıldığını söyleyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “Tarihi Türk Ocağı çok tarihi bir bina gerek ilçemizin gerekse Kastamonu’muzun en önemli değerlerinden biridir. Bu bina 130 yıllık çok kıymetli ve 130 yıl boyunca da çok farklı amaçlar dâhilinde kullanılan bir binadır. İnebolu Türk Ocağı binasının 1873 yılında özel mülkiyet olarak yapılıyor.1919 yılında kurulan ve İnebolu’daki Milli Mücadele faaliyetlerini organize eden İnebolulu Gençler Mahfeli’nin Türk Ocağına dönüşmesinden sonra Türk Ocağı Binası olarak kullanılmaya başlanılmıştır. 1931 yılında Türk Ocakları kapatılması ve Halkevlerine dönüştürülmesi ile bina 1951 yılına kadar ‘Halkevi’ olarak kullanılıyor. O dönem Kurtuluş Savaşı'nın en önemli harekat merkezi İnebolu oluyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan cephaneler İnebolu üzerinden gelip kağnılarla Ankara'ya taşınıyor. 1975 yılına kadar ticari amaçlarla kullanılan bina 1975 1994 yılları arasında da İnebolu’nun kültür sanat faaliyetlerinin inşa edildiği halkevi olarak icra ediyor ve kullanılıyor. 2005 yılına kadar metruk durumda bulunan bina, Kastamonu Valiliği’nin girişimleri ve Genel Kurmay Başkanlığı’nın katkılarıyla restore edilerek 5 Ağustos 2006 tarihinde açılıp tekrar halkımızın hizmetine kazandırılarak tekrar ziyarete açılıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Şapka ve Kıyafet İnkılabının ilk nutkunu 27 Ağustos 1925 tarihinde Türk Ocağı binasının Türk Ocağı Binasında irat etmesi, binaya mimari özelliğinin yanında tarihsel bir nitelik katmıştır. 2005'te İl Özel İdaremiz ve Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde tadilattan geçirilip halkımıza kazandırılmıştı. Türk Ocağı binasının İstiklal Yolu Müzesi'ne dönüştürülmesi için 2019 yılında çalışmalara başlandı. İnebolu, Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesidir. Şerefle müzemizde istiklal madalyamızı sergileyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 2527 Ağustos 1925 tarihlerinde burada konakladığı dönemde kullandığı şahsi eşyaları da müzemizde sergiliyoruz” dedi.

“Proje 3 milyon liralık bütçeyle hayata geçirildi”
Tarihi Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesinde Atatürk'ün balmumu heykelinin de konulacağını belirten Kaymakam Baycar, “Binamız 4 kattan oluşmaktadır. İl Özel İdaresi destekli 3 milyon liralık bütçeyle projemiz hayata geçirildi. Bu bedelin 1 milyon lirası KUZKA tarafından karşılandı. Binanın ahşap döşemeleri, ışıklandırmaları, vitrinleri, seslendirme ekipmanları, dış cephe yalıtımı tamamen elden geçirildi ve çatı onarımı yapıldı. Çok ciddi restorasyon ve çalışma projesi yapılmış oldu. Sadece Kurtuluş Savaşı'ndaki etkisi değil, aynı zamanda buranın bir kültür merkezi olması önemini artırmaktadır. Dolayısıyla binamıza hem bir kültür merkezi hem de gezilecek görülecek bir turizm değeri olarak çok önem veriyoruz” ifadelerini kulandı.

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