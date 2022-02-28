Öğrenciler, jandarma ile birlikte müzeyi gezdi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrekani’de eğitim gören öğrencilerle birlikte Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdi.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Mustafa Kaya Yatılı Bölge Okulu’nda eğitim gören toplamda 47 öğrenciye il merkezinde bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdirildi. Jandarma ekipleri tarafından eserlerin anlatılmasıyla öğrencilerin kültürel gelişimine fayda sağlamaya çalışılan etkinlikte öğrenciler, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Öğrenciler ile yapılan gezide Kastamonu’nun tarihi geçmişi, önemi ve manevi değerleri anlatıldı. Ayrıca jandarmanın tanıtımı amacı ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında ağırlanan öğrenciler, 'TİM Jandarma' çizgi filmini izledi. Ayrıca öğrencilere jandarma mesleği hakkında bilgi verildi.

Misafir edilen öğrencilere Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen birimler tarafından jandarmanın görevleri neler yaptıkları, kullandığı zırhlı araçlar, asayiş ve trafik araçları, hayvan koruma ile olay yeri inceleme araçları, motosikletler, komandoların kullandığı silah ve malzemeler haberleşme cihazları tanıtılarak özel gösteriler düzenlendi. Jandarma görevleri hakkında bilgiler verilerek trafik farkındalıklarını artırmak ve daha bilinçli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla uygulamalı trafik kontrolü yaptırıldı. Jandarmanın Füme ve Garip isimli eğitimli köpekleri tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Öğrenciler ile birlikte TİM Jandarma çizgi filmi izlenerek çocukların gün boyu hem eğlenmesi için hem de eğitim almaları için yoğun çaba sarf edildi. Doyasıyla geçirdikleri günün sonrasında öğrencilere jandarma çocuk dergisi, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama verildi.

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