A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemelerinde 6. Grup’ta yer alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu’da İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup’ta Kastamonu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak. 2 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma öncesinde A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Köklü, Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetle bir araya geldi. Oyuncularla bir süre sohbet eden Vali Çakır ve beraberindekiler, oyuncularla ve teknik heyetle sohbet etti. Milli takımdan galibiyet yemini alan protokol üyeleri oyunculara ve teknik heyete tatlı ikram etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu maçın ardından 6 Mart Pazar günü deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda’nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu’ndaki karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda Antrenör Costica Buceschi gözetiminde gerçekleştirilen son antrenmana 31 oyuncu katıldı. Taktik ağırlıklı son antrenman sonrası açıklama yapan Antrenör Costica Buceschi, İzlanda ile oynanacak olan karşılaşmanın zor olacağını ifade etti.

İzlanda’nın Kuzey ülkesi olduğu için kuzey hentbolunu benimsemiş bir takım olduğunu kaydeden Antrenör Costica Buceschi, “Bizim için gerçekten zor bir maç olacak. Bütün oyuncularımla antrenman yapma fırsatı buldum. 1 oyuncumuz ise daha sonra aramıza katılacak. Bu maça taktiksel anlamda çok iyi hazırlanmış şekilde çıkacağız. Erkek takımımızın maçına ne kadar seyirci geldiyse en az onlarınki kadar seyirci gelmesini umuyorum. Çünkü bu durum kızlarımın motivasyonu için çok önemli. Özellikle Fatoş’un ilk defa milli takıma gelişi ve bu atmosferi görmesi onun motivasyonu için de çok iyi olacak. Umarım taraftarlarımız maça akın ederler” dedi.



Buceschi: "Kamp süreci yararlı oldu"

“Yeterli bir antrenman zamanına sahip olamadık” diyen Buceschi, “Çok çalıştık fakat özellikle kızlarımın yeni oyuncuların katılmasıyla benim uyguladığım hentbol felsefesine çok daha iyi uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Zamana ihtiyacımız var. Kızlarıma ilk dakikadan son dakikaya kadar savaşmalarını aşılayacağım. Şu an oyuncularımı daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Sonradan gelen oyuncularımızla birlikte çok daha iyi şekilde olacak. Kamp sürecimiz takımı daha iyi tanıma adına yararlı oldu. Şu an Türkiye’yi daha iyi tanıyorum” diye konuştu.

Milli oyuncu Aslı İskit ise, “Çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacağız. Guruptaki kaderimizin belirleneceği bir maç bence. Kastamonu’da olduğu için çok mutluyum. Kastamonu halkına güveniyorum. Bu saha insanlarla dolu olacak bence. Taraftarımız bizimle olursa Çarşamba günü bizim için çok önemli bir maçı kazanıp guruptaki diğer maçlarımıza bakmak istiyoruz. Takım arkadaşlarım ayın 15’inden beri kamptalar. Uzun bir süreç. Hem antrenörümüz yeni hem takımdaki kaynaşma açısından bu kamp süreci çok iyi geçti. Yani İzlanda maçına odaklanmış durumdayız şu an. Önemli olan bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara bakmak ama bu maç gerçekten kritik bir maç diyebilirim” şeklinde konuştu.

4 senenin ardından yeniden milli takıma çağırılan Yeliz Özel, “Her Türk gibi burada olmaktan gurur duyuyorum. Benim için onur verici. 4 sene sonra tekrar gelmek nasip oldu. İzlanda ile oynayacağız ve İzlanda bize yakın bir takım. O yüzden ben de elimden geldiğince milli takımıma destek vermek için buradayım. İnşallah çarşamba günü Kastamonu’da bu güzel salonda hentbolu bilen bir seyirci ile oynayacağız. Şimdiden heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

